شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج ينتهى من تسجيل أغنية "صدمة ونهاية" ليضمها لألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أحمد أمين مع المطرب مصطفى حجاج فى ألبومه الجديد، فى أغنية جديدة تحمل اسم"صدمة ونهاية"، وهى من ألحان محمد محمدى.

من ناحية أخرى أحيا حجاج مع الراقصة دينا حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك، الخميس الماضى، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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يذكر آن أخر أعمال مصطفى حجاج كليب الأغنية الوطنية "إعمل الصح" من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعيد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفه، حيث تحث الأغنية المصريين على دعم مسيرة البناء والتقدم التى تعيشها البلاد فى الفترة الحالية.