نجمة بوليود شیلبا شیتي تحتفل بعيد ميلادها الـ44.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت شيلبا شيتي، البالغة من العمر 44 عامًا، بعيد ميلادها مع أسرتها - الزوج راج كوندرا، وابنها فيان، وشقيقتها شاميتا شيتي ووالدتها سوناندا.

بدت شيتي مذهلة في شورت قصير من الجينز إلى جانب بلوزة بيضاء خفيفة، وبهذه المناسبة شارك راج كوندرا زوج شيتي متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram تهنئة اصة لرفيقة دربه، كما وجهت شاميتا التهنئة لشقيقتها بعبارت رقيقة.

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لم تقتصر تهنئة شيتي على أفراد عائلتها فقط، بل سارع العديد من الوسط الفني في بوليوود، لتقديم تمنياتهم الطيبة، منهم الممثل الكبير أنيل كابور إلى مادهافان راو.

نشر أنيل تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة لشيلبا وهي تمارس رياضتها المفضلة “اليوجا”، كتب “عيد ميلاد سعيد، @TheShilpaShetty! بالمناسبه الرائعه، والعام المقبل كما هو الحال دائما! متمنيا لك الاستمرار في الصحة والسعادة والنجاح”.

في سياق مماثل، كان شيلبا قد احتفلت -غي وقت سابق- بذكرى زواجها التاسعة من راج كوندرا Raj Kundra في جزر المالديف، وشاركت لهذه المناسبة مجموعة صور وفيديوهات رومانسية على حسابها الخاص في انستجرام.