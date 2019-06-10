والد مريم أوزيرلي يعود طفلاً في مباراة طريفة مع حفيدته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة التركية مريم أوزيرلي أجازة عيد الفطر، وطارت إلى ألمانيا لقضاء أجازتها مع أسرتها وابنتها الوحيدة لارا في برلين.

نجمة «حريم السلطان» شاركت الفانز بصور عفوية تجمعها بابنتها من نزهاتهما بشوارع برلين، معربة عن سعادتها بالوقت الثمين الذي تقضيه مع أسرتها، كما فاجأت محبيها بمقطع فيديو مميز، ظهر فيه والدها يلاعب ابنتها كرة قدم في حديقة المنزل، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادة لارا، حيث غمرت الضحكة معالم وجهها، كما اظهر الجد سعادة بالغة واستمتاع طفل في اللعب مع حفيدته.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.

يُذكر أن مريم تم تنصيبها مؤخرًا وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.