هاندة إرتشل تبدأ أجازتها الصيفية برحلة رومانسية مع حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة التركية هاندة إرتشل عطلة عيد الفطر المبارك، واختارت أن تبدأ أجازتها الصيفية، وذلك برحلة رومانسية، رافقت فيها حبيبها، الفنان التركي مراد دالكيش.

عدسات الباباراتزي كانت بالمرصاد للحبيبن في منطقة تشيشمة في أزمير، حيث التقطت صوراً للثنائي خلال عودتهما من أحد الشواطئ.

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مراد وقف إلى جانب هاندة في أزمتها الأخيرة بعد وفاة والدتها، حتى أنه زار الممثلة التركية فور علمه بوفاة والدتها، حيث اصيبت هاندة بانهيار عصبي نُقلت على إثره للمستشفى بعد علمها بوفاة والدتها، وكان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

هاندة كانت قد ارتبطت بدالكيش لعدة اشهر، إلا أنها انفصلت عنه بعد قصة حب قصيرة، وحينها افادت مصادر صحفية أن انفصال النجمين جاء نتيجة عدم وقوف دالكيش إلى جانب حبيبته وقت أزمة والدتها الصحية، إلا أن موقف مراد الأخير اثبت أن انفصالهما السابق يعود لأسباب أخرى، لا يعلمها إلا الثنائي.

يُذكر أن هاندة ارتبطت عاطفياً بمراد نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسلها الجديد «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام سيركان تشاي أوغلو.