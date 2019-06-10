الفنانة المغربية جيهان خليل تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد قاسم.

الفنانة المغربية أطلت في الجلسة بلوك جديد، حيث ظهرت بباروكة شعر أصفر قصير، وتزينت بمكياج قوي غير ملامحها تماما.

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جيهان ظهرت في الجلسة بفستان أسود قصير، وحزام أزرق حول خصرها، وانتعلت حذاء رياضي جمع بين اللونين الأبيض والأسود، وارتدت قفازات باللون الوردي في يديها.

وكانت الفنانة المغربية جيهان خليل قد شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل “علامة استفهام” بطولة الفنان محمد رجب، والفنان هيثم أحمد زكي، والفنانة ميريهان حسين، والفنانة كوكي، والفنان إدوارد، والفنان محمود البزاوي، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة نورهان، والفنان عماد رشاد، وغيرهم، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج تامر مرسي.

كما شاركت جيهان خليل مؤخرا في بطولة مسلسل “أبواب الشك” مع الفنان خالد سليم، والفنانة لقاء الخميسي، والقنانة عائشة بن أحمد، كما شاركت في بطولة فيلم “122” بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وأمينة خليل وأحمد داوود.