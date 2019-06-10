صور تعزز أنباء انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
مازال الجمهور حتى الآن يرتاب في حدوث خلاف بين الفنانة هنا شيحة وزوجها الفنان أحمد فلوكس أدى إلى الطلاق.
هنا شيحة شاركت جمهورها مؤخرا في صور جديدة لها مع أسرتها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وقالت في تعليق لها إن العائلة أهم.
الصور ظهرت فيها مع شقيقاتها مايا، رشا، وحلا شيحة، وايضا مع ابنيها، ومع والديها، ولم يظهر في الصور الفنان أحمد فلوكس، مما جعل الجمهور يسأل في عدد من التعليقات إن كان حدث الانفصال بينهما.
شائعات طلاق هنا وأحمد فلوكس انتشرت من قبل بسبب عدم نشر صورهما معا، مما جعل الفنانة بشرى تنشر فيديو لهما معا من داخل منزل الزوجية لتنفي وقوع الطلاق.
أحمد فلوكس تزوج من هنا شيحة بعد قصة حب بينهما، حيث كان الفنان متزوج من مغربية وأنجب منها ابنا، وقصة حبه مع هنا تمت أثناء تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك».
هنا شيحة ظهرت في حفل إم بي سي الذي أقيم في شهر رمضان بدون زوجها، مما سبب في إنطلاق شائعات الانفصال مرة أخرى.
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