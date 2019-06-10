شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم السيرة الذاتية Rocketman تصل إلى 71 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم السيرة الذاتية Rocketman الذى طرحته شركة Paramount في دور العرض السينمائي 71 مليون دولار أمريكي حول العالم وهو الفيلم الذي وصل عدد مشاهدات التريللر الخاص به علي موقع اليوتيوب الي 5 ملايين مشاهدة وقت طرحه.
فيلم Rocketman يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.
الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.
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