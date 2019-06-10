شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. على الحجار يحيى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم على الحجار يوم الخميس المقبل حفل غنائى كبيرداخل دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف ضمن سهرات المهرجان الصيفى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد من أغانيه القديمة والحديثة منها "سمرة وبعيون كحيلة" و"الزين والزينة" و"قالوا علينا ديابة" و"ماتاخدى بالك" وغيرها.

وطرح المطرب على الحجار مؤخرا أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلى وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

Advertisements

وكان على الحجار أصدر مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك" وضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك وعيشة الحنية وماليش فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه" وحقق نجاحا كبيرا.