مدحت العدل: عادل أمام "أذكى" وأكثر موهبة من سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

علق المؤلف والسيناريست مدحت العدل، على أحد متابعيه في موقع التواصل "تويتر"، قائلًا إن الفنان الراحل سعيد صالح "أقوى" من الزعيم عادل إمام في الكوميديا.

وكتب العدل عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "عادل إمام أذكى.. وممثل أكثر موهبةً من سعيد صالح".

ويستأنف الزعيم تصوير دوره في مسلسل "فلانتينو" قريبًا، عقب توقف التصوير قبل شهر رمضان.​