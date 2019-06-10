صورة| خالد سليم يغني في افتتاح المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة من كواليس تصوير أغنيته في المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. وكتب سليم: "أثناء تصوير الأغنية الخاصة بالمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، إخراج الموهوبة بتول عرفة، مدير تصوير حسام حبيب كلمات أحمد راؤول (عربي) - عمر چاهين (English & french )، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي ويشاركني الغناء الفنانة الجميلة أنوشكا والصوت الجميل نيهال نبيل". ​

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