بالفيديو- رامز أمير يؤدي المشاهد الخطرة في "حملة فرعون".. ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان الشاب رامز أمير فيديو من كواليس تصوير مشاهده الخطرة في فيلم "حملة فرعون"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".
وكتب رامز: "أكتر حاجة مفرحاني في رد فعل الجمهور، هو إن في ناس مش مصدقة إن فعلًا أنا اللي عملت مشاهد الأكشن اللي في الفيلم، الحمد لله كله بستر ربنا وتعب سنين عشان أوصل لمستوى يخليني أعمل نوعية الأكشن ده بنفسي".
وأضاف أمير: "عملتلكم فيديو من الميكينج لمشاهد الأكشن بتاعتي، يا رب يعجبكوا، آه وحاجة أخيرة الناس اللي شايفة إن اللي عملته ده خطر!! حابب أقولكم إني لسة معملتش حاجة.. أنا كنت بسخن بس".
"حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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