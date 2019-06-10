هكذا علقت كندة علوش على هاشتاج "#السوريين_ منورين_ مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن سعادتها بتصدر هاشتاج "#السوريين_منورين_مصر" ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلقت كندة في تدوينة لها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل، وكلو محبة.. لقيتوا متصدر التريند في مصر فرحت جدًا الصراحة". وأضافت: "هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية؟، وأنا مني المصريين منورين الدنيا". ​

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