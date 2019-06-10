بالصور- أحمد زاهر يتخلص من "جمال لبة": "شعري رجع تاني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو من اليوم الأخير من كواليس تصوير شخصية "جمال لبة" التي ظهر بها في مسلسل "ولد الغلابة".
وكتب زاهر: "أخيرًا اتخلصت من شخصية جمال لبة، شعري رجع تاني".
و"جمال لبة" محامي ظهر في الثلث الأخير من مسلسل "ولد الغلابة" لينقذ "عيسى الغنام" الشخصية التي يلعبها أحمد السقا من الأزمات.
مسلسل ولد الغلابة بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.
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