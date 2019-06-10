بالصور- أحمد زاهر يتخلص من "جمال لبة": "شعري رجع تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو من اليوم الأخير من كواليس تصوير شخصية "جمال لبة" التي ظهر بها في مسلسل "ولد الغلابة".

وكتب زاهر: "أخيرًا اتخلصت من شخصية جمال لبة، شعري رجع تاني".

و"جمال لبة" محامي ظهر في الثلث الأخير من مسلسل "ولد الغلابة" لينقذ "عيسى الغنام" الشخصية التي يلعبها أحمد السقا من الأزمات.

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مسلسل ولد الغلابة بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.