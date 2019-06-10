خاص وبالصور- فادي أندراوس يشارك في "نصف ماراثون طرابلس" ويقول :"يجب إبعاد هذا الجيل عن آفة...

ميرنا وليد - بيروت - للسنة العاشرة على التوالي، أقيم صباح اليوم في مدينة طرابلس الحدث السنوي وهو نصف ماراثون تحت شعار "اليوم إدمان بكرا ندمان"،

فبعد السباقات التي بدأت في الصباح الباكر والتي تميّزت بحضور محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا الذي اطلق السباق، تم الاعداد للنشاطات المختلفة، ومنها الفنية والتي احياها الفنانون فادي اندراوس وأيمن أمين وناي سليمان وملكة الرشاقة سالي سعيدون والفنان وائل سعيد.

في كلمة خاصة لموقع الفن، قال اندراوس :"يجب علينا وبكل الوسائل إبعاد هذا الجيل عن آفة المخدرات وإعطاؤهم نموذجاً عن اضرار التعاطي، ويجب على القيمين من خلال منابرهم ونحن كفنانين من منابرنا، التوضيح المباشر لمخاطر المستقبل لكل شخص يتعاطى المخدرات فهو شيء خطير للغاية ويقضي عليه، وكما يقول المثل ينقلب السحر على الساحر".

الى جانب ذلك أوضح أندراوس انه بصدد طرح أغنية جديدة، وقال إن لديه العديد من الحفلات والجولات الفنية خلال الصيف، وأمل أن تنتهي كل المشاكل وان يكون لبنان في مأمن عن أي عدو".

Advertisements