الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا تحتفل بخطوبتها.. وفستانها يخطف الأنظار.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا على حبيبها رجل الأعمال زياد عمار، في حفل حضره أهل العروسين والأصدقاء المقربين.
وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو من الحفل، والتي ظهرت فيها فاليري وهي تقطع تورتة الحفل مع خطيبها، وأشعلا الحفل بوصلة رقص.
الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة أطلت في حفل خطوبتها بفستان أنيق باللون الموف من دار David Koma يصل سعره إلى 2540 دولار أي ما يقارب 43 ألف جنيه مصري.
وكان رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار قد تقدم لطلب يد فاليري للزواج، في شهر إبريل الماضي، حيث عرض عليها الارتباط رسمياً في أجواء رومانسية مبهرة.
وفي صور من كواليس عرض الزواج، ظهر عماد راكعاً على ركبتيه أمام ملكة الجمال السابقة، وسط زينة مبهجة، وزهور، وصور للحبيبين ملأت المكان، حيث لم تستطع فاليري الصمود كثيراً أمام طلب حبيبها، ووافقت على الفور، وبالفعل ألبس زياد حبيبته خاتماً من الألماس.
يُذكر أن فاليري أبو شقرا حلت ضمن الـ5 وصيفات الأوائل في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2015، وشاركت في برنامج “رقص النجوم” عام 2016، وفازت فيه بالمركز الثالث، وفي عالم التمثيل، شاركت فاليري في المسلسل اللبناني “عشرة عبيد صغار” خلال الموسم الرمضاني لعام 2014، كما شاركت في بطولة المسلسل السور اللبناني المشترك ”ما فيي” والذي عُرض لأوّل مرة عبر شاشة قناة أبوظبي عام 2019.
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