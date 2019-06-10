جلسة تصوير لصافيناز في حمام السباحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الراقصة الارمينية صافيناز لجلسة تصوير جديدة داخل حمام السباحة، ونشرت صور منها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

صاافيناز ظهرت في الصور ببدلة رقص تتكون من اللونين الأبيض والأزرق، وسببت الصور حالة من الجدل بين الجمهور، وأبدى البعض الآخر إعجابه بها.

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الراقصة الأرمينية توقفت عن إحياء الحفلات منذ شهور يناير الماضي، حيث توفى والدها، ولكنها عادت مرة أخرى للحفلات.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية تشارك في فيلم «إنت حبيبى وبس» ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة هالة فاخر، بوسى، محمود الليثى، محمد ثروت، وسعد الصغير.

صافيناز تحظى بشهرة واسعة داخل مصر، حيث ان لها جمهور عريض، والأكثر طلبا في الحفلات والأعراس، ويصل أجرها في الحفل الواحد 30 ألف جنيه.

صافيناز أرمينية من أصل روسي كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها إحدى قنوات الرقص، لكنها حازت على شهرة أكبر بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض في عيد الأضحى عام 2013.