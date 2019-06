بلقيس تشوّق جمهورها بصورة لابنها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شوّقت الفنانة اليمنية بلقيس جمهورها بصورة حديثة جمعتها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف وابنهما “تركي”.

الفنانة اليمنية حرصت على إخفاء وجه ابنها في الصورة، حيث ظهر مديرا ظهره للكاميرا، وكان يرتدي بشت أسود طرز عليه اسمه “تركي بن سلطان” بخيوط باللون الأصفر.

وكانت بلقيس قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنها «تركي» الذي أكمل عامه الأول، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو طريف بهذه المناسبة.

بلقيس نشرت فيديو خاص جداً، ظهر فيه زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف يلاعب ابنهما، بينما تفاعل «تركي» مع والده بضحكات طريفة اثارت بهجة قوية بين فانز الفنانة اليمنية، كما ظهرت بلقيس تغني لابنها أغنية عيد الميلاد بطريقة لطيفة.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت بلقيس: «بيبي الصعنوني صار عمره سنة Baby Turki is one year old today .. الله يحفظه ويحميه ويخليه قلب الماما واشوفه بمنصب كبير وعريس وعياله حوالينه»، حيث تلقت الفنانة سيلاً من تهاني متابعيها، متمنيين لابنها حياة سعيدة وموفقة.

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في كليبها الأخير لأغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.