شقيقة هيفاء وهبي تتحدث عن مرض الفنانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت هناء، شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حقيقة الأخبار التي نشرت خلال الساعات الأخيرة عن الحالة الصحية للفنانة هيفاء وهبي، وإصابتها بالكبد، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت في تصريحات صحفية لإحدى المجلات اللبنانية: «هيفاء لا تعاني من مرض في الكبد، نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد».

وأضافت: «هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».

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وكان الصحفي اللبناني إيلي بسيل، قد كشف في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، أن هيفاء تعاني من مشاكل في الكبد، وأنها تتواجد بالمستشفى منذ شهر مضى.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية أبعدتها الشهر الماضي عن التواصل مع متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هيفاء وهبي، قد حلت ضيفة شرف على بعض حلقات مسلسل “الواد سيد الشحات” بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل “مسرح مصر” محمد عبد الرحمن، فيما قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “يا بتفكر يا بتحس” للمسلسل اللبناني «خمسة ونص».