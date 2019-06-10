نجوم يساندون هيفاء وهبي بعد أزمتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من النجوم على مساندة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، وترقد بسببها في إحدى المستشفيات الخاصة.

ومن هؤلاء النجوم، الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والتي نشرت صورة لهيفاء وهبي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “سلامة قلبك الله يحميكي”.

كما ساندتها الفنانة اليمنية أروى، بتغريدة عبر صفحتها الشخصية قالت فيها: «سلامه قلبك هيوفا حبيبتي و ان شاء تطمنينا عن صحتك قريب لانه ما بيلبقلك الا تكوني قمر و مورده و حلوه وغنوجه مثل ما انتي دايما».

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كما حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على مساندتها قائلة: «سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا».

وكانت هيفاء وهبي، قد أعلنت من خلال تغريدة لها قبل أيام سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية مؤكدة أنها تمر بوعكة صحية منذ شهر مضى.

وكشف الصحفي اللبناني إيلي بسيل، أن هيفاء وهبي، مصابة بمرض في الكبد وحالتها خطرة وطالب متابعيه بالدعاء لها.

في الوقت نفسه خرجت هناء، شقيقة الفنانة هيفاء وهبي، وردت على هذه الأخبار التي نشرت نافية إياها، ومؤكدة أن صحة شقيقتها بخير وأنها تتواجد في المستشفى بسبب ارتفاع في درجات الحرارة فقط.