نقل صفاء سلطان للمستشفى بعد اصابتها بوعكة صحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اصيبت الفنانة الأردنية صفاء سلطان بوعكة صحية نٌقلت على إثرها للمستشفى، حيث خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل هناك.

صفاء كانت تعاني من آلام خلال الفترة الماضية، وكانت تحاول أن تتجاوزها باستخدام المسكنات ظناً منها أنها ناتجة عن ارهارق ضغط العمل والتصوير في شهر رمضان، إلا أن فوجئت بتضاعف حجم الآلام إلى الحد الذي باتت معه غير قادرة على الوقوف، الأمر الذي دفع أسرتها لنقلها للمستشفى.

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الفحوصات والتحاليل اثبتت إصابة النجمة الأردنية بإلتهابات شديدة الخطورة بسبب جرثومة أصابت إحدى كليتيها، حيث تمنى لها محبيها الشفاء العاجل.

يُذكر أن صفاء سلطان شاركت في الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «الحرملك» أمام جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، كما خاضت تجربة التقديم التليفزيوني لأول مرة من خلال تقديمها لبرنامج «سهار مع ستار».

من ناحية أخرى، تستعد صفاء سلطان لتصوير مسلسل جديد بعنوان «صهر بيت» من تأليف أحمد سلامة وإخراج رندلي قديح.