أحمد فهمي يسخر من دور محمد هنيدي في فيلمه الجديد.. والأخير يرد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار تعليق الفنان المصري محمد هنيدي، على فيلمه الجديد “عقلة الإصبع”، والذي يؤدي فيه شخصية تحمل نفس الاسم سخرية الفنان أحمد فهمي.

وقال محمد هنيدي، في تعليقه على الدور بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، لأنقل إحساس القصيرين لكن، وأحب طمأنة المنتج من موقعي أن هذا الفيلم لن يكلفك الكثير في الجرافيك، لن تحتاج إلا لتقصير 5 سم”.

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ورد أحمد فهمي، على تعليق هنيدي قائلًا: “والله من زمان وأنا اقترح عليك تقديم عمل عن قصة حياتك، ألف مبروك يا نجم”.

في الوقت نفسه رد محمد هنيدي، على سخرية أحمد فهمي، قائلًا: “والله أنا ماقتنعتش إلا بعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمي.. فلك الفضل.. شكراً يا حبيبي”، وحصد تعليقه على ردود أفعال كثيرة من قبل متابعيه.

كان محمد هنيدي، أعلن مؤخرًا عودته للسينما من خلال فيلم “عقلة الإصبع”، وهو من إنتاج يعتبر الأضخم في تاريخ السينما المصرية، حيث يجسد فيه هنيدي عقلة الإصبع، ويشرف على أعمال الجرافيكس شركات عالمية، وحتى الآن لم يستقر هنيدي على موعد وتفاصيل التصوير، وهو من تأليف عمر طاهر، الذي سبق وتعاون معه في “يوم ملوش لازمة”، و”سوبر هنيدي”.