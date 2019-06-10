شبح السقا يطارد محمد رمضان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
بعد أن أعلن الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا عن استعداده لتصوير كليب أغنية جديدة تحمل اسم “بابا”، لاحظ الجميع أن أغاني رمضان الأخيرة تحمل نفس أسماء أفلام قدمها الفنان أحمد السقا من قبل، وهي أفلام “مافيا” و”بابا”.
وهو ما جعل الجمهور يتساءل إن كان هذا الأمر متعمدا من رمضان في إطار سعيه الدائم لمنافسة أحمد السقا، وإطلاق على نفسه لقب “نمبر وان”، أم أن الأمر مجرد صدفة.
وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مؤخرا أول صورة من كليبه الجديد “بابا”، حيث ظهر فيها شبه عاريًا، وشعر أطويل، ويضع فرو على كتفه.
يذكر أن محمد رمضان قد طرح أغنية “مافيا” في بداية العام الجاري، وهي من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندي، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي.
وكان الفنان محمد رمضان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “زلزال” وشاركه بطولته الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد المصري، والفنانة هنادي مهنا، بينما نافسه السقا بمسلسل “ولد الغلابة”، وشاركه بطولته محمد ممدوح، وإنجي المقدم، ومي عمر، وغيرهم.
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