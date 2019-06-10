تامر حسني يكشف كواليس طريفة لأغنية «الحياة» مع أكرم حسني وعلي ربيع.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لكواليس أغنية «الحياة»، والتي قدمها برفقة كل من الفنان أكرم حسمي، والفنان علي ربيع.

وكشف تامر حسني، من خلال الفيديو نشاز صوت علي ربيع، والمواقف الكوميدية التي جمعت بينهما بالتسجيل.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: «كواليس بروفات أغنية الحياة، غناء عملاق الغناء العربي أكرم حسني و نجم الأجيال علي ربيع، والمطرب الصاعد تامر حسني».

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في الوقت نفسه رد عليه علي ربيع قائلًا: «والله أنت راجل عسل وكل حاجة بينا لسه بتفكرني بيك نجم العالم تامر حسني شكرًا علي الفضيحة».

أغنية «الحياة»، أداها تامر حسني، برفقة أكرم حسني، وعلي ربيع، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إحتفالية عيد الفطر لأبناء الشهداء.

من ناحية أخرى، أحيا الفنان تامر حسني، أول حفل غنائي له في أوبرا دبي، حضره حشد هائل هائل من جمهوره والحفل أقيم ضمن فعاليات عيد الفطر.

وبدأ تامر حسني، الحفل بأغنية “بشوقك”، وتبعها بأغنية “كل مرة”، وعدد من أشهر أغانيه التي عرف بها وسط تفاعل كبير من الجمهور معه خلال الحفل.