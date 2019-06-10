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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت قسمت رشدي أباظة، ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، الوحيدة والتي أنجبها من زوجته الأمريكية التي ارتبط بها بعد انفصاله عن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.
وحرص رشدي أباظة، على تعويض ابنته عن غياب والدتها، خاصة بعد زواجه من الفنانة سامية جمال، ويظهر في أكثر صوره وهو يشاركها في ألعابها، حتى انه أطلق عليها الفتاة المدللة بسبب كثرة صورها برفقة والدها.
وشاركت قسمت وهي طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، برفقة والدها في فيلم “الزوجة 13”، والذي قام ببطولته إلى جانب الفنانة الراحلة شادية، وشويكار، وعدد من النجوم، وظهرت في أخر لقطة من الفيلم.
وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.
و أنجبت قسمت ولد وحيد يعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدي أباظة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على زوج الابنة الوحيدة لرشدي أباظة.. وصور نادرة من حفل زفافها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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