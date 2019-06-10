أمير كرارة يحذر متابعيه من عمليات نصب باسمه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذر الفنان المصري أمير كرارة، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، من وجود صفحات مزيفة تحمل اسمه واسم عدد من النجوم.

أمير كرارة أكد أن الصفحات تدعي كذبًا أنهم يبحثون عن وجوه جديدة بأجور كبيرة للمشاركة في أعمالهم المقبلة.

وقال في تدوينته: “يا جماعة خلوا بالكم من أي حد ينزل إعلان باسم أي ممثل إنهم محتاجين ممثلين أو وجوه جديدة عشان ده ما بيحصلش ومش إحنا”.

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من ناحية أخرى، يعرض لأمير كرارة حاليًا فيلم “كازابلانكا”، والذي يشارك به في سباق عيد الفطر، ويتصدر شباك تذاكر السينما بأعلى إيراد يومي في السينما وصل في اليوم الواحد إلى 8 مليون جنيه وتخطت نسبة إيراداته منذ طرحه 24 مليون جنيه.

فيلم “كازابلانكا” بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى والطاهر ميديا برودكشن وإخراج بيتر ميمى.

كما شارك في السباق الرنمضاني الماضي بمسلسل “كلبش 3”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.