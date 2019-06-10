بعدما اتهمتها بالخيانة والغدر.. أنغام ترد لأول مرة هجوم أصالة: لم يومًا تكن صديقتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية انغام لأول مرة على الهجوم الذي شنته الفنانة السورية أصالة عليها بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أن زوجته السابقة ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

أنغام كذّبت أصالة، مؤكدة أنهما لم تكونا صديقتين كما ادعت الفنانة السورية، لكنهما كانتا زميلتين فقط، حيث قالت: “لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي”.

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وأضافت: “أصالة لديها صيغة مبالغة وكانت تعطي انطباعاً بأننا أخوات، وهذا ليس حقيقياً. نحن زميلات نحترم بعضنا ودخلنا بيوت بعض وأكلنا خبزا وملحا معا، ولكن توجد ادعاءات غير حقيقية. أصالة لا تحبني بالشكل الذي كانت تدّعيه”.

أنغام أكدت، خلال استضافتها برفقة زوجها في برنامج “توأم روحي”، أنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم وإنها تأكدت من حقيقة مشاعر الأخيرة ناحيتها، وأنها ليس كما تدعي.

وكانت الفنانة المصرية أنغام، قد تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في مطلع فبراير الماضي، وتم الكشف عن الزواج بعده بأيام.