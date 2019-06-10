أحمد السقا يكشف سر ظهوره بوزن زائد في الفترة الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السقا، سر ظهور بوزن زائد خلال مسلسل «ولد الغلابة»، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وقال خلال لقائه في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو اديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «كان ذلك مقصودًا نظرًا لطبيعة الشخصية، فزيادة وزني جاءت بناء على طلب المخرج محمد سامي، وأن أتحدث بطريقة معينة كما ظهرت بالعمل».

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وأضاف: «تخوفت من دور الشر، ولكن في الحقيقة شخصية “عيسى” الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريراً بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له».

وتابع: «كنت انتظر تحقيق أكثر من هدف من خلال مسلسل (ولد الغلابة) وتحقق أغلبها بالفعل، وكنت حريصًا على تقديم شخصية جديدة بعيدًا عن فكرة ناصر الضعفاء، وحتى بداية انطلاق التصوير كنت لا أعرف كيف سأقدم شخصية عيسى».

مسلسل «ولد الغلابة»، بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.