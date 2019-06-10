ماجد المصري يحذر جمهوره

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حذر الفنان المصري ماجد المصري، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، من عمليات نصب تتم باسمه خلال هذه الأيام.
وقال في فيديو قام بنشره، إن هناك صفحة عبر موقع «فيس بوك»، تحمل اسمه تعلن عن أنه يشارك في مسلسل جديد ويحتاج لوجوه جديدة.
وأكد في الفيديو أنه لا يمتلك أي صفحات سواء على «فيس بوك، وتويتر»، وأنها عملية نصب، وحذر جمهوره من التواصل مع هذه الصفحات.
من ناحية أخرى، شارك ماجد المصري، في رمضان 2019 بمسلسل «زلزال»، مع محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي»، لمالكها تامر مرسي.
وكان الفنان ماجد المصري، قد كشف خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة”،مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الممثل الذي يعتبره رقم واحد في التمثيل، هو الفنان كريم عبدالعزيز، أما النساء فهي الفنانة التونسية هند صبري، وأكد خلال الحلقة أنه يرى تمثيل الفنانة غادة عبدالرازق أفضل من تمثيل رانيا يوسف.
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