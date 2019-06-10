مها أبو عوف تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها عزت وتطالب جمهورها بالدعاء له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

وقالت في تصريحات صحفية، إن شقيقها مازال يرقد في العناية المركزة، وحالته حرجة جدًا، والأطباء أكدوا أن حالته صعبة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة التي يعاني منها، وفقًا لمجلة “لها”.

الفنان عزت أبو عوف، يتواجد داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في الكبد والقلب.

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وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد كشف مؤخرا تفاصيل أزمة الفنان عزت أبو عوف، حيث قال: «حالته حرجة.. ربنا يشفيه.. دعواتنا جميعًا للفنان المبدع عزت أبو عوف».

يذكر أن الفنان المصري عزت أبو عوف كان قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب.

من الناحية الفنية، يشارك الفنان عزت أبو عوف، في فيلم “كل سنة وأنت طيب”، مع الفنان تامر حسني،

وكان آخر ظهور له في إعلان “جمع حبايبك”، مع الفنان عمرو دياب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين عملوا مع “الهضبة” في أعمال سابقة.