صلة قرابة تربط بين الفنان محمد نجم بالممثل عمرو عبدالجليل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرص الفنان المصري عمرو عبدالجليل على تلقي عزاء الفنان الراحل محمد نجم مع نجله شريف نجم، وهو ما جعل عدد كبير من الجمهور يتسائلون عن صلة القرابة التي تربط بين عمرو عبدالجليل ومحمد نجم.
فالفنان الراحل محمد نجم كان متزوجا من السيدة يسرية محمد عبد الجليل، شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وأنجب منها ابنه الوحيد “شريف”.
حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء الفنان المصري الراحل محمد نجم، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم.
وكان أول الحاضرين الفنان محمد هنيدي والممثل فاروق فلوكس ومحمد محمود، ومجدي صبحي وهند عاكف وآمال رمزي.
ومن بين الحضور أيضا وفاء عامر، أشرف زكي، محمد لطفي، وائل الإبراشي، أحمد عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، شهيرة، وسمير غانم.
يذكر أن قد تم تشييع جثمان محمد نجم يوم الأربعاء الماضي من مسجد مصطفى محمود بحضور عدد قليل من الفنانين ومنهم شيرين ووفاء عامر، وعبدالله مشرف.
وكان الفنان محمد نجم، قد رحل عن عالمنا يوم 5 يونيو، بعد معاناة مع المرض بعد إصابته بجلطة دماغية نقل على أثرها للعناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدها بأيام قليلة.
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