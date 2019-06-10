شريف مدكور: ابتلاني الله بالسرطان بسبب هذا الموقف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الإعلامي المصري شريف مدكور في بداية شهر رمضان الماضي لعملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني الذي أصابه في القولون.

وفي أول ظهور إعلامي له بعد الجراحة، حل شريف مدكور ضيفا على الإعلامية ريهام السهلي في برنامجها “المواجهة” على قناة “إكسترا نيوز”.

شريف قال خلال الحلقة إنه كان لديه إحساس دائم بأنه سيصاب بالسرطان، خاصة وقت أن حلق شعره على الهواء قبل عامين في إحدى الحلقات تضامنًا مع مرضى السرطان.

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الإعلامي المصري كشف أنه أدّى مناسك العمرة منذ نحو 4 أشهر، ووقتها دعا الله قائلا: “قولت يا رب أنا بحبك وعارف إنك بتحبني وادتني حاجات كتير في حياتي بس اديني أي إشارة إنك بتحبني.. فجاء المرض ده عشان أشوف حب الناس، ويبان ليا حب ربنا.. فبعتبر المرض ده استجابة لطلبي ورسالة من ربنا ليا”.

وأكد شريف أنه تلقى ورودًا وخطابات ورسومات من الأطفال المصابين بالسرطان لدعمه في فترة تلقيه للعلاج، وكان سعيدًا بها للغاية.

وكشف أنه سيعودلعمله بدءًا من الاثنين المقبل، من خلال محطة “نجوم FM”، على أن يعود لبرنامجه “4 شارع شريف” على قناة الحياة، بدءًا من يوم السبت المقبل، الموافق 15 يونيه الجاري، موضحًا أن الحلقة ستكون مسجلة وليست على الهواء.