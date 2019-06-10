مرض خطير يهاجم الإعلامية سالي عبدالسلام للمرة الثالثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام عن مهاجمة مرض “الثعلبة” للمرة الثالثة، وهو مرض مناعي يؤدي إلى مهاجمة الجسم للشعر وتساقطه.

سالي طلبت من جمهورها الدعاء، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “ادعولى تانى.. يا رب يطلع غلط.. مع كل فرحة عيد.. سبحانك ! عارفة ان رب الخير لا يأتى الا بالخير.. عارفة ان كل ما تقرب من طريق الخير مليان اختبارات وبتزيد كل شوية”.

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وأضافت: “لتالت مرة فى سنتين يا ربى.. مبلحقش اوقف ادوية كام شهر وكورتيزون وحقن وكمان منها في الراس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها.. التشخيص تانى امبارح بعد ما شكيت الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تانى.. ملوش سبب ..القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده..حاولت ابطل كل ده! بس الدنيا”.

الإعلامية المصرية تابعت: “خدت ادوية تقلل كل ده.. مفيش فايدة.. بس بنضحك ليكم والله ادعولى.. انا مش قادرة اخش الدوامة دى كمان مرة يا ربى وانت تعلم”.

وكان مرض الثعلبة قد هاجم الإعلامية سالي عبدالسلام مرتين من قبل، حيث أنه أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام، والذي أدى إلى تساقطه بشكل كبير.