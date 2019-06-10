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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور.. أكثر من مليار مشاهدة على "يوتيوب" لدريك بكليب God’s Plan والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " God’s Plan " هو واحد من أشهر كليبات النجم العالمي دريك ، و هو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقة في فبراير 2018، إلإ أن كليب " God’s Plan " مازال يحصد المزيد من النجاحات، حيث تخطت نسبة مشاهدته على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة.
يذكر أن دريك قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها : " In My Feelings " و" Hotline Bling " و" Nice For What "، وغيرهم .
من كليب دريك
من كليب دريك
من كليب دريك
من كليب دريك
من كليب دريك
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