شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور.. أكثر من مليار مشاهدة على "يوتيوب" لدريك بكليب God’s Plan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " God’s Plan " هو واحد من أشهر كليبات النجم العالمي دريك ، و هو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا فور إطلاقة في فبراير 2018، إلإ أن كليب " God’s Plan " مازال يحصد المزيد من النجاحات، حيث تخطت نسبة مشاهدته على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة.

يذكر أن دريك قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها : " In My Feelings " و" Hotline Bling " و" Nice For What "، وغيرهم .



من كليب دريك



من كليب دريك

من كليب دريك



من كليب دريك