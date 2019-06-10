أحلام تحيي حفل غنائي كبير في جدة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - Gololyا
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام مساء السبت 8 يونيو، حفلا غنائيا كبيرا في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
الحفل شهد حضور جماهيري كبير ، وبدأت أحلام الحفل بأغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورفعت أحلام علم السعودية خلال غنائها، وقدمت عدد كبير من أشهر أغانيها، منها: ”والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة“، وغيرها، والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الأغاني معها.
وتألقت الفنانة الإماراتية بفستان فضفاض، يحمل اللونين الرمادي والأسود، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.
وكانت أحلام قد احتفلت مؤخرا بنجاح ابنها الأكبر فاهد، وحرصت على مشاركة الفانز أجواء احتفالها بمقطع فيديو مميز، ظهر فيه زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري يرافق نجله بالسيارة بعد أن استلم شهادة نجاحه الدراسية من مؤسسة قطر أكاديمي.
مبارك ظهر في الفيديو يهنئ ابنه على نجاح وتفوقه الدراسي، في الوقت الذي شكر فيه فاهد والده على الدعم المعنوي والمادي ومساندته له بالكلام الطيب، بينما لم تترك أحلام فرصة نجاح ابنها في التغزل بزوجها.
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