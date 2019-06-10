شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة عن فيلم "الممر": إضافة لى والعمل مع شريف عرفة نقلة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته ردود الأفعال التى وصلته حول شخصية "أبو رجيبة" وهو مصرى من عرب سيناء، الذى يقدمها ضمن أحداث فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز.

وقال جمعة لـ"الخليج 365"، إن العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، هو شهادة ميلاد لأى فنان، فهو من أهم المخرجين في مصر والوطن العربي، ويعتبر دوره فى فيلم من أفضل الشخصيات قدمتها من قبل، مشيرا إلى أن الدورصعب للغاية وركز فى التحضير له وتصويره حتى يخرج بشكل لائق للجمهور.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.