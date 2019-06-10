شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز وصديقها سام أصغارى يلتقطان الصور على طريقة titanic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجمة العالمية بريتنى سبيرز بصحبة صديقها الإيرانى سام اصغارى وهما يستمتعان بأوقاتهما على شواطئ ميامى، حيث حرصا على التقاط الصور علي طريقة فيلم titanic وهو على إحدى اليخوت. Advertisements

وكانت بريتنى سبيرز هاجمت والدها، وأخبرت المحكمة أنه ألزمها بدخول المصحة العقلية ومراكز إعادة التأهيل ، وأجبرها على تناول الأدوية رغماً عنها، وقال موقع tmz أن ادعاءات بريتنى قدمت كجزء من محاولتها القانونية لإنهاء فترة الوصاية عليها التى استمرت 11 عاماً، والتى منحت والدها جيمى السيطرة على شئونها المالية والطبية والوظيفية، وذلك منذ إيداع ابنته فى المستشفى عام 2008، واعتبارها منذ ذلك الوقت غير قادرة قانونياً على الاعتناء بنفسها.

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