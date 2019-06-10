مفاجأة من العيار الثقيل.. كيانو ريفز ينضم للعبة Cyberpunk 2077

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت شركة Microsoft Window، مفاجأة من العيار الثقيل لمتابعين ألعابها حول العالم، بضم الممثل العالمى كيانو ريفز صاحب شخصية "جون ويك" الشهيرة، للنسخة الجديدة من لعبة Cyberpunk 2077 المقرر عرضها فى إبريل العام المقبل.
وطرحت شركة مايكروسوفت، التريلر الرسمى للعبة منذ قليل، وظهر في نهايته ريفز الذى يعرض له فيلم "جون ويك" الجزء الثالث فى دور العرض السينمائى، والمقرر ان يلعب دور رئيسى فى النسخة الجديدة من اللعبة بحسب موقع comicbook.
وسرعان ما انتشر التريلر الجديد للعبة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط ذهول الكثيرين بانضمام ريفز الشهير بالقتل فى أفلامه مما رجح أن يكون دوره فى اللعبة رئيسياً وليس فرعياً.
وانضم ريفز إلى طاقم عمل فيلم الانيمشن والرسوم المتحركة الشهير Toy Story 4، المقرر طرحه 19 يونيو العام الجارى، مجسداً أحدث الشخصيات المنضمة للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، وهى دمية قاتلة تعود للخمسينات من القرن الماضى للإجابة على بعض الأسئلة الوجودية وسرعان ما تتوالى الأحداث والاشتباكات مع الشخصيات الأخرى
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