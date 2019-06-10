شكرا لقرائتكم خبر عن 100 وش لتامر حسنى وحجاج وشيبة ودياب تكسر الـ 48.5 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم تامر حسنى نجاحا كبيرا لأحدث أغانيه " 100 وش" الذى يشاركه الغناء فيه دياب، وأحمد شيبه، ومصطفى حجاج، على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، وتقترب الأغنية من تحطيم حاجز الـ 48 ونصف ملايين مشاهدة بعد 7 شهور من طرحها.

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أغنية " 100 وش" من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني و محمد الصاوي، وتوزيع أحمد عادل، أما الهندسة الصوتية والماستر فكانت من نصيب هاني محروس، والكليب من إخراج حسام الحسيني.