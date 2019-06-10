شكرا لقرائتكم خبر عن سامى يوسف يشدو فى مهرجان فاس للموسيقى العريقة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان سامى يوسف لشد رحاله إلى بلاد المغرب لوضع بصمته الغنائية فى فعاليات اليوبيل الفضى من مهرجان فاس للموسيقى العريقة، عبر حفل جماهيري ضخم تحتضنه مدينة فاس المغربية، وذلك فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

يوسف الفنان البريطانى يخطف قلوب جمهوره المغربى بالظهور المنتظر عبر توليفة غنائية من الموسيقى الروحانية بتقديم مزيج من أشهر أعماله، مثل "المعلم" و"أمى" و"حسبى ربى"، فى ثانى ليالى المهرجان الموسيقى العالمى الذى يعود هذا العام بنسخته الخامسة والعشرين، بضمه نخبة من ألمع النجوم على رأسهم الموسيقار اللبنانى مارسيل خليفة.