محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حلّت الفنانة ريهام عبدالغفور وأسرة مسلسل "زي الشمس" ضيوفًا على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، أمس الأحد.
ونعرض أبرز تصريحات ريهام حول تجربتها في مسلسل "زي الشمس":
1- "دور فريدة كان مختلف، وحبيت دور الخيانة لأنه مش شبهي".
2- "قصيت شعري بزيادة من أجل الدور بناء على طلب المخرجة كاملة أبو ذكري".
3- "بحاول أدور على الأعمال المختلفة لتقديمها في الدراما".
4- "أهلي كانوا مبسوطين بالمسلسل وكان عاجبهم دور فريدة وأدوار كل الأبطال المشاركين في العمل".
5- قلقانة من تجربتي القادمة بعد إعجاب الجمهور بشخصية فريدة في "زي الشمس".
كانت هذه تفاصيل خبر "حبيت دور الخيانة".. أبرز تصريحات ريهام عبدالغفور عن "زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.