"حبيت دور الخيانة".. أبرز تصريحات ريهام عبدالغفور عن "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلّت الفنانة ريهام عبدالغفور وأسرة مسلسل "زي الشمس" ضيوفًا على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، أمس الأحد.

ونعرض أبرز تصريحات ريهام حول تجربتها في مسلسل "زي الشمس":

1- "دور فريدة كان مختلف، وحبيت دور الخيانة لأنه مش شبهي".

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2- "قصيت شعري بزيادة من أجل الدور بناء على طلب المخرجة كاملة أبو ذكري".

3- "بحاول أدور على الأعمال المختلفة لتقديمها في الدراما".

4- "أهلي كانوا مبسوطين بالمسلسل وكان عاجبهم دور فريدة وأدوار كل الأبطال المشاركين في العمل".

5- قلقانة من تجربتي القادمة بعد إعجاب الجمهور بشخصية فريدة في "زي الشمس".​