رسالة رومانسية من أحمد فهمي إلى هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لخطيبته الفنانة هنا الزاهد، موجهًا لها رسالة رومانسية. وكتب فهمي: "أحلى واحدة في الدنيا.. بحبك". وشارك فهمي مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

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