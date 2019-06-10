"أنا عبيطة وعمرو كان بيشوف كل حلقة".. أبرز تصريحات دينا الشربيني عن "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلّت الفنانة دينا الشربيني وأسرة مسلسل "زي الشمس" ضيوفًا على برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمر أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، أمس الأحد.

ونعرض أبرز تصريحات الشربيني حول تجربتها في مسلسل "زي الشمس":

1- "مكنتش بأروح البيت بسبب استمرار التصوير لساعات طويلة".

2- مشاهدي في "زي الشمس" أثرت على جهازي العصبي.

3- لم يتم حذف أي مشهد من المسلسل.

4- "عمر" مات ولم ينتحر، ومن وراء مقتله هو ما سيكشفه الجزء الثاني من المسلسل.

5- الحلقة الأخيرة كشفت أن شهيرة وراء مقتل فريدة.

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6- "أنا عبيطة شوية بتعصب بسرعة وبهدى في وقتها"، والخيانة تضايقني جدًا.

7- "لو مش عاملة شخصية نور هابقى عايزة أضربها كل يوم لتصرفاتها".

8- مشهد المشرحة كان من أصعب مشاهد المسلسل، ولم أمر بهذا الموقف في حياتي، وأيضًا مشهد الخيانة، وكذلك مشهد اعتراف فريدة بخيانتها.

9- أشكر المخرجة كاملة أبو ذكري وفريق عملها والمؤلفة مريم نعوم.

10- والدي قرأ الإسكربت وقال لي قبل مراحل التصوير إن المسلسل هيبدأ من الحلقة الثالثة.

11- عمرو دياب كان يتابع كل حلقة في المسلسل ويبلغني برأيه فيها.

12- لم أكن أعرف من هو قاتل فريدة، إلا مع اقتراب انتهاء المسلسل بأيام.​