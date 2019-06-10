دينا الشربيني: عمرو دياب دعمني في "زي الشمس".. وتوقع نجاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن "الهضبة" عمرو دياب، كان يدعمها في مسلسلها "زي الشمس"، مشيرة إلى أنه كان يبلغها يوميًا برأيه في الحلقات، بالإضافة إلى أنه توقع نجاح المسلسل.

وتابعت الشربيني خلال حلولها ضيفة ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أمس الأحد: "عمرو مبسوط بالمسلسل أكتر منا وطاير بالعمل، ووقف جنبي طوال التصوير، وكان حابب المشروع، وهو بطبعه جدع وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة، ودايمًا بيقولي انتوا مكسرين الدنيا بالمسلسل".

وأضافت: "عمرو دياب عنده بركة، وحافظ المسلسل أكتر مني، ودايمًا بيتفرج على كل حلقة ويقولي مبروك، وهانت، وربنا معاكوا، وأفرحي المسلسل ناجح"، لافتة إلى أنها كانت تتصل بعد كل حلقة بدياب ووالدها، لتعرف رأيهما في المسلسل. ​