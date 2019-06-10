أحمد السعدني: "اتشتمت بسبب زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال الفنان أحمد السعدني، إن شخصية "عمر" التي قدمها في مسلسل "زي الشمس"، عرضته للكثير من السباب والشتائم التي لم يتعرض لها في حياته من قبل، بحسب ما قال.
وتابع السعدني خلال حلوله ضيفًا في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن شخصية "عمر" مجني عليها، مضيفًا أن أخطاءه كانت بسبب أخطاء "فريدة".
والمسلسل من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وريهام عبدالغفور وأحمد صلاح السعدني وسوسن بدر وعمر السعيد، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.
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