فيديو| تعرف على مقلب رامز جلال في محمد عبدالرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: نشر الفنان رامز جلال، فيديو يظهر قيامه بمقلب ضد نجم "مسرح مصر" محمد عبدالرحمن أثناء نومه، عبر حسابه في "تويتر". وعلق رامز على الفيديو عبر حسابه قائلاً: "توته مش بيتخض ده بيرقص، سبع البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان". ويعرض لرامز جلال في دور العرض السينمائي فيلم "سبع البرمبة" ويشاركه في بطولته جميلة عوض ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.​

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