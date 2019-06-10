هذا ما قاله نجل أحمد خالد توفيق عن احتفال جوجل بوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الدكتور محمد أحمد خالد توفيق، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، صورة من احتفال موقع "جوجل" بوالده في ذكرى ميلاده.

وكتب الدكتور محمد: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع".

أحمد خالد توفيق فراج مؤلف وروائي وطبيب مصري وأول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ولقب بالعراب، ولد في 10 يونيو 1962، ورحل عن عالمنا في 2 أبريل 2018.​