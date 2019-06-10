بالصور| افتتاح مسرحية "يا واد يا بت"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر: ​

افتتح الفنانان جمال فؤاد وعلاء مرسي، أمس الأحد، أولى عروض مسرحية "يا واد يابت" على مسرح الهوسابير بحضور الفنانين حسن عيد، وعادل فؤاد، والمخرج بيبرس الشهاوي ومجموعة من الفنانين.

والمسرحية من بطولة جمال فؤاد وعلاء مرسي وعدد من الوجوه الشابة منهم محمود سلامة، وهويدا الخواجة، وحسن البحري، ومارينا شوقي، ومحمد تركي، وعصام مصطفى، ومحمد الباز، ومي عبدالرازق، ونهلة حامد، ووفاء عبدالله، من فكرة هبة عدلان، وديكور جوزيف نسيم، وتأليف عمرو أمين، وإخراج أحمد لطفي، ومساعد إخراج كريم الفقي، ومدير إنتاج عوض ماهر، ومن إنتاج شركة "جو" للإنتاج الفني.

وتنتمي المسرحية إلى الأعمال الكوميدية، وتدور القصة حول نجم مشهور استغل شهرته في الإيقاع بالفتيات من أجل إرضاء غروره، ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب من خلال عمل سفلي.