شاهد.. أول تعليق لمي كساب بعد حفل إصدار ألبوم "أنا لسه هنا"

وجهت المطربة مي كساب الشكر للسادة الصحفيين والإعلاميين وجميع الضيوف الذين حضروا اليوم حفل إصدار أحدث ألبوماتها الغنائية "أنا لسه هنا"، مؤكدة أن سعادتها اكتملت بوجودهم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم

الفن منهم زوجها أوكا، و أورتيجا، المطربة أنوشكا، المخرج أحمد البدري، بالإضافة لعدد كبير من الشعراء والملحنين الذين تعاونوا في الألبوم، و قامت بتقديم الحفل الإعلامية دنيا صلاح عبدالله.يشار إلي أن ألبوم "انا لسه هنا"، الذي طرحته مي كساب، جاء بعد غياب عدة سنوات عن عالم الغناء، و يضم 11 أغنية متنوعة منها "متغيرة، فيه من ده، ببساطة، أتحملني، يا نحلة، البنيه، مبمشيش براسي، وغيرها" .

يذكر أن مي كساب طرحت مؤخرًا فيديو كليب "يا نحلة"، عبر قناتها بموقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.