شاهد..صور وأسرار عن رشدي أباظة مع ابنته الوحيدة قسمت

رحلت عن عالمنا، مساء أمس قسمت أباظة نجلة الراحل رشدي أباظة، وقد شيعت جنازتها اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد نصر الدين بالهرم.

وتعتبر "قسمت" هي الأبنة الويحدة للفنان رشدي أباظة، ووالدتها الأمريكية كانت الزوجة الثانية لرشدي أباظة، وتزوجت من الفنان الكبير أحمد دياب قبل دخوله مجال الفن ولديها ابن واحد يسمى أدهم دياب.

وتستعرض "بوابة الوفد" صور نادرة جمعتها بأبها رشدي أباظة

يذكر أن رشدي أباظة قد تزوج 5 مرات، وكانت أولى زيجاته من الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات، ومن بعدها تزوج من الأمريكية بارابارا واستمر زواجهما 4 سنوات، وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، وعقد قرانه على الفنانة سامية جمال وتعتبر هي

أطول زيجاته حيث استمر زواجهما 14 عام، وتزوج الفنانة الكبيرة صباح لمدة أسبوعين وكانت سامية جمال مازالت على ذمته، وختم رحلة زواجه بإبنة عمه عام 1979 قبل عامين من وفاته.

وظهرت الراحلة قسمت أباظة مؤخراً في إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة لتحكي كواليس حياتها مع والدها وحياتها مع الفنانة سامية جمال التي عاشت معها فترة كبيرة من حياتها وخاصة فترة الطفولة، وكواليس زيجات والدها ومقتطفات من حياتهما سوياً.

أسرار حياة رشدي أباظة وعلاقته بإبنته الوحيدة

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ومن أهم كواليس حياتها مع والدها في الفترة الأخيرة من حياته، وبالأخص في مرضه

عندما اصطحبت ابنها "أدهم دياب" الى العناية المركزة وجلست بجوار والدها وأخذ يقبل حفيده بحنان ثم عاد إلى غيبوبته.

وأثر وفاة والدها عليها تأثير كبير حيث لم تجدي المهدئات والأدوية الطبية نفعاً معها، ودخلت في دوامة نفسية طويلة بعد رحيله.

وتحدثت قسمت عن سبب انفصال والدتها عن أباظة حيث كان فيلم "الرجل الثاني" هو السبب الرئيسي للطلاق حيث كانت والدتها شديدة الغيرة ووصفتها قائلة"انها أجنبيه جامدة لاتملك دهاء نساء الشرق".

وفسّرت سبب فشل زيجات والدها الخمس انه كان يبحث عن "الحنان" في كل زوجة ارتبط بها ولم يجد ذلك النوع الذي يحتاجه ولم تجد من تفهمه بالشكل المطلوب.

وتحدثت عن الفنانة التي تمناها رشدي زوجة له وهي الفنانة "ماجدة" الذي شاركها سينمائياً في فيلم "المراهقات" حيث كان يحمل مشاعر العاطفة والإعجاب تجاهها وكان يتمنى الزواج منها، ولكنه فوجيء بإعلان خطبتها على إيهاب نافع.