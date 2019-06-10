شاهد.. صورة نادره لبريانكا شوبرا من طفولتها

شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا جمهورها بصورة قديمة من طفولتها، ظهرت فيها برفقة والدها الراحل، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت بريانكا في الصورة وهي معلقة علي فرع شجرة قصيره وإلي جانبها والدها، وعلقت قائلة: "6 سنوات تبدو لي كما لو كانت بالأمس.. نفتقدك .. أشتاق إليك يا أبي".



يذكر أن بريانكا شوبرا زارت قبل يومين​ العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​، في إطار عملها كسفيرة ​اليونيسف​ للنوايا الحسنة، بهدف التوعية إلي ضرورة تعليم الأطفال والشباب في إثيوبيا، وتطوير حقوق المرأة وزيادة نسبة المساواة بين الجنسين وكان في استقبالها رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي. علي فرع شجرة قصيره وإلي جانبها والدها، وعلقت قائلة: "6 سنوات تبدو لي كما لو كانت بالأمس.. نفتقدك .. أشتاق إليك يا أبي".يذكر أن بريانكا شوبرا زارت قبل يومين​ العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​، في إطار عملها كسفيرة ​اليونيسف​ للنوايا الحسنة، بهدف التوعية إلي ضرورة تعليم الأطفال والشباب في إثيوبيا، وتطوير حقوق المرأة وزيادة نسبة المساواة بين الجنسين وكان في استقبالها رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي.

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